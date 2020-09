V nitrianskej nemocnici začne pôsobiť onkologická poradňa

Nitra 11. septembra (TASR) – V nitrianskej fakultnej nemocnici otvoria v stredu 16. septembra novú onkologickú poradňu. Priamo na Oddelení radiačnej a klinickej onkológie ju bude prevádzkovať Občianske združenie Nie rakovine, ktoré pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným.



V poradni budú chorým pomáhať svojimi radami už vyliečení bývalí pacienti nemocnice. „Pretože pacient pacientovi rozumie najlepšie. Ľudia vyliečení z onkologického ochorenia budú súčasným pacientom, ktorí sú v liečbe, alebo ktorí sa práve dozvedeli svoju smutnú diagnózu radiť, ako sa vysporiadať so všetkými oblasťami života,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.



Poradňa bude vo Fakultnej nemocnici Nitra fungovať každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. „Za pacientmi však naši poradcovia a odborníci budú chodiť aj k lôžku alebo do čakární. Okrem toho budú v poradni pôsobiť aj psychológovia a sociálni poradcovia, ktorí poskytujú pacientom cenne rady, napríklad o nárokoch na sociálne dávky a kompenzačné pomôcky,“ dodala Kubinec.