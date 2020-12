V nitrianskej tržnici prebieha pamiatkový výskum

Nitra 3. decembra (TASR) – Mesto Nitra v týchto dňoch finišuje s prvou etapou obnovy mestskej tržnice. Momentálne sa tam realizuje pamiatkový výskum. „Jeho výsledky budú v najbližších týždňoch odovzdané spolu s požadovanou dokumentáciou architektonicko-historického výskumu,“ uviedla Lenka Mareková z mestského úradu.



Prvá etapa obnovy tržnice sa začala už v júli, keď sa magistrát zameral na získanie stavebno-technických posudkov a prípravnej dokumentácie. „Na tieto práce mesto získalo dotáciu z ministerstva kultúry v hodnote 7000 eur. V plánovanej druhej etape by sme chceli získať finančné prostriedky na potrebnú projektovú dokumentáciu. Prebehnúť by mala aj architektonická súťaž a celková obnova tržnice,“ povedala Mareková.



S projektom obnovy tržnice a s rozšírením jej využitia prišla radnica už vlani v lete. Podľa plánov mesta by sa celý objekt mohol v budúcnosti zmeniť z tradičného trhoviska na kultúrny a spoločenský priestor s kaviarňami, galériami a kultúrnymi predstaveniami. Magistrát chce zachovať aj trhovisko, mali by však v ňom predávať predovšetkým lokálni pestovatelia, producenti a držitelia regionálnych značiek kvality.



Objekt dnešnej mestskej tržnice pôvodne slúžil ako kasárne. Postavený bol v rokoch 1889 až 1890. Následne sa stali typovým vzorom kasárenských stavieb po celom Uhorsku.