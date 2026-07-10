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V Nitrianskom kraji bude v autobusoch platiť nová prestupová tarifa
Ako informoval Úrad NSK, hlavným prínosom pre cestujúcich bude ekonomická výhodnosť, pretože cena pri ceste s prestupom bude identická s cenou priameho spojenia.
Autor TASR
Nitra 10. júla (TASR) - Cestujúci v Nitrianskom kraji si budú môcť v autobusoch kúpiť prestupový cestovný lístok. Zámer odsúhlasili krajskí poslanci, novinka má vstúpiť do platnosti od 1. augusta.
Ako informoval Úrad NSK, hlavným prínosom pre cestujúcich bude ekonomická výhodnosť, pretože cena pri ceste s prestupom bude identická s cenou priameho spojenia. „Zavedenie prestupnej tarify je zároveň dôležitým krokom k podpore integrovaného dopravného systému v NSK. Umožňuje jednoduchšie cestovanie medzi rôznymi spojmi zmluvných dopravcov kraja, ktorí poskytujú služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme. Tým sa verejná osobná doprava stane konkurencieschopnejšou alternatívou voči individuálnej automobilovej doprave,“ skonštatoval úrad.
Podmienka uplatnenia prestupnej tarify je úhrada cestovného z dopravnej karty. Prestup musí byť realizovaný do 30 minút. „Tento čas sa počíta od reálneho času výstupu z prvého spoja po čas nástupu do nadväzujúceho spoja podľa platného cestovného poriadku. Cestujúci zaplatí sumu zodpovedajúcu celkovému súčtu tarifných vzdialeností spojov, pričom tento súčet nesmie presiahnuť 100 kilometrov,“ uviedol Úrad NSK.
Ako informoval Úrad NSK, hlavným prínosom pre cestujúcich bude ekonomická výhodnosť, pretože cena pri ceste s prestupom bude identická s cenou priameho spojenia. „Zavedenie prestupnej tarify je zároveň dôležitým krokom k podpore integrovaného dopravného systému v NSK. Umožňuje jednoduchšie cestovanie medzi rôznymi spojmi zmluvných dopravcov kraja, ktorí poskytujú služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme. Tým sa verejná osobná doprava stane konkurencieschopnejšou alternatívou voči individuálnej automobilovej doprave,“ skonštatoval úrad.
Podmienka uplatnenia prestupnej tarify je úhrada cestovného z dopravnej karty. Prestup musí byť realizovaný do 30 minút. „Tento čas sa počíta od reálneho času výstupu z prvého spoja po čas nástupu do nadväzujúceho spoja podľa platného cestovného poriadku. Cestujúci zaplatí sumu zodpovedajúcu celkovému súčtu tarifných vzdialeností spojov, pričom tento súčet nesmie presiahnuť 100 kilometrov,“ uviedol Úrad NSK.