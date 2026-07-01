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V Nitrianskom kraji bude v jesenných voľbách osem volebných obvodov
Počet volebných obvodov tak zostáva rovnaký ako v predchádzajúcich voľbách.
Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - V jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov bude v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) vytvorených osem volebných obvodov. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.
Počet volebných obvodov tak zostáva rovnaký ako v predchádzajúcich voľbách. Nezmenený je aj počet poslancov zastupiteľstva, ktorých bude 54. Voliči budú voliť v obvode Komárno ôsmich poslancov, v obvode Levice deviatich, Nitra trinástich, Nové Zámky ôsmich, Šaľa štyroch, Štúrovo troch, Topoľčany šesť a v obvode Zlaté Moravce troch poslancov.
Ako uviedol Úrad NSK, podľa platnej legislatívy má byť počet volených zástupcov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca. „Predkladaný návrh vychádza z pomeru 12.300 obyvateľov na jedného poslanca. Rozdelenie volebných obvodov zohľadňuje v čo najširšej miere požiadavky miest a obcí na území NSK,“ doplnil úrad.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Počet volebných obvodov tak zostáva rovnaký ako v predchádzajúcich voľbách. Nezmenený je aj počet poslancov zastupiteľstva, ktorých bude 54. Voliči budú voliť v obvode Komárno ôsmich poslancov, v obvode Levice deviatich, Nitra trinástich, Nové Zámky ôsmich, Šaľa štyroch, Štúrovo troch, Topoľčany šesť a v obvode Zlaté Moravce troch poslancov.
Ako uviedol Úrad NSK, podľa platnej legislatívy má byť počet volených zástupcov na celé volebné obdobie v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca. „Predkladaný návrh vychádza z pomeru 12.300 obyvateľov na jedného poslanca. Rozdelenie volebných obvodov zohľadňuje v čo najširšej miere požiadavky miest a obcí na území NSK,“ doplnil úrad.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.