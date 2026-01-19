< sekcia Regióny
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji stúpla
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v skupine detí vo veku do piatich rokov.
Autor TASR
Nitra 19. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji počas uplynulého týždňa stúpla o 16,8 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre zaznamenal 4767 akútnych respiračných ochorení, z toho na chrípku a chrípke podobných ochorení bolo hlásených 1313 ochorení. Tento počet predstavuje 27,5 percenta z počtu všetkých akútnych respiračných ochorení, čo je o 2,1 percenta ochorení menej oproti predchádzajúcemu týždňu, informoval RÚVZ.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v skupine detí vo veku do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 97 osôb, čo predstavuje dve percentá z celkového počtu hlásených ochorení. Najčastejšími komplikáciami boli zápaly prínosových dutín, zápaly pľúc a zápaly stredného ucha.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v okrese Komárno a jednej materskej škole v okrese Nové Zámky. Vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, Kardiocentre Nitra a Nemocnici Agel v Zlatých Moravciach bol vyhlásený zákaz návštev.
