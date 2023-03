V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel vdov zo všetkých krajov SR

Bratislava 12. marca (TASR) - V Nitrianskom kraji žije 347.300 žien a z hľadiska rodinného stavu je v kraji najvyšší podiel vdov zo všetkých krajov Slovenska. Celkový počet vdov v Nitrianskom kraji je 46.513, čo predstavuje 13,4 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR.



Banskobystrický kraj má zase najnižší podiel vydatých žien zo všetkých krajov Slovenska. "Zo všetkých žien z Banskobystrického kraja (321.448) je vydatých iba 117.535," priblížila hovorkyňa. To podľa nej predstavuje 36,6 percenta. Slobodných žien je v Banskobystrickom kraji 128.503 (40 percent), rozvedených žien je tam 33.524 (10,4 percenta) a vdov 41.508 (12,9 percenta).



Vysokoškolsky vzdelaných žien je v Banskobystrickom kraji 55.976. "Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najnižší podiel," poznamenala Stauder. Vysokoškolským vzdelaním disponuje v Nitrianskom kraji 62.081 žien, čo predstavuje podiel 17,9 percenta z celkového počtu žien žijúcich v tomto kraji.



Viac senioriek nad 65 rokov ako detí do 14 rokov žije v Banskobystrickom kraji. Ženy tam majú priemerný vek 43,8 roka. Najnižší podiel žien patriacich do vekovej skupiny do 14 rokov a najvyšší podiel žien patriacich k seniorkám nad 65 rokov (22 percent) je zase v Nitrianskom kraji. "Priemerný vek žien je tu 44,7 roka," doplnila hovorkyňa.