V Nitrianskom kraji je sčítaných 32 % domov a bytov, najviac v SR

Nitra 7. augusta (TASR) – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré realizuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v spolupráci so samosprávami, najrýchlejšie napreduje v Nitrianskom kraji. K 31. júlu bolo na Slovensku sčítaných 20,6 percenta bytov, v Nitrianskom kraji bolo v systéme zaznamenaných takmer 32 percent domov a bytov. Podľa riaditeľky Pracoviska ŠÚ SR v Nitre Renáty Dušovej sa za prvé mesiace projektu podarilo dvom menším obciam v kraji zaznamenať do elektronického systému 100 percent domov a bytov, ďalším trom obciam už chýbajú len stotiny percent.



Do sčítania domov a bytov je zapojených všetkých 2927 obcí SR. Prvá fáza, ktorou je sčítanie domov a bytov, sa realizuje do 12. februára 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu - sčítanie obyvateľov. „Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, čiže k 1. januáru 2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.



V Nitrianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 354 samospráv. Prvú fázu projektu už majú ukončenú obce Rastislavice s celkovým počtom 423 bytov a Čifáre s 258 bytmi. Podľa starostov týchto obcí je elektronický systém na sčítanie veľmi prehľadný, pracuje sa v ňom dobre. Dôležitý na rýchle sčítanie je aj poriadok v stavbách v obci a dobrý prehľad pracovníčok úradu, ktoré sčítanie zabezpečujú. Obci Starý Hrádok chýbajú do ukončenia prvej fázy sčítania stotiny percent. Podľa starostky Heleny Szabóovej je legislatívny problém s občanmi, ktorí síce v obci žijú, ale neuvádzajú si trvalý pobyt: „U nás ide zhruba o 20 ľudí, ale sme malá obec a verím, že vo veľkej obci tento problém môžu veľmi pociťovať. Sčítanie nám poskytuje prehľad a azda do budúcnosti aj legislatívne riešenie tohto problému.“



Obec Hrušovany robila prvý mesiac sčítania územnú prípravu a za druhý mesiac sčítania spracovala viac ako 61 percent bytov. Podobne postupovalo aj mesto Želiezovce, ktoré dokázalo za mesiac spracovať 30 percent bytov, pričom prvý mesiac sa venovalo len územnej príprave.