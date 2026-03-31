< sekcia Regióny
V Nitrianskom kraji klesol počet ochorení na chrípku
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 64 osôb.
Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji v priebehu uplynulého týždňa klesla. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
V priebehu 13. kalendárneho týždňa bolo v regióne zaznamenaných celkovo 3623 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 713 prípadoch. „V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles chorobnosti chrípky o 11,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku do piatich rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 64 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 51,5 percenta zápalov prínosových dutín, 17,2 percenta zápalov pľúc a 31,3 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej základnej škole a piatich materských školách v okresoch Topoľčany, Komárno, Levice a Nové Zámky,“ doplnil RÚVZ.
V priebehu 13. kalendárneho týždňa bolo v regióne zaznamenaných celkovo 3623 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 713 prípadoch. „V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles chorobnosti chrípky o 11,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku do piatich rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 64 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 51,5 percenta zápalov prínosových dutín, 17,2 percenta zápalov pľúc a 31,3 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej základnej škole a piatich materských školách v okresoch Topoľčany, Komárno, Levice a Nové Zámky,“ doplnil RÚVZ.