Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla o vyše 170 percent
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 23. marca (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3250 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 21,08 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1837 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 750 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 430 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 174,73 percenta. Pre chrípku museli prerušiť školské vyučovanie v jednej materskej škole v TSK, návštevy sú povolené vo všetkých nemocniciach v kraji.
V Nitrianskom kraji minulý týždeň mierne stúpla chorobnosť na chrípku
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji rástla v uplynulom týždni iba mierne. Vyplýva to zo správy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo v 12. kalendárnom týždni na území regiónu evidovaných 3863 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 845 prípadoch. Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 3,5 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov,“ konštatuje sa v správe RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 98 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 46,9 percenta zápalov prínosových dutín, 11,3 percenta zápalov pľúc a 41,8 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v Nitrianskom okrese. Zákaz návštev naďalej platí vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor a v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
