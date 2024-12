V Nitrianskom kraji odhalili počas víkendu troch opitých vodičov

Nitra 9. decembra (TASR) - Počas uplynulého víkendu opitý vodič narazil do betónového oplotenia a verejného osvetlenia v Nových Zámkoch. Nehoda sa stala na ceste III/1945. Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 23-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky. V zákrute zišiel z cesty, kde sa vozidlo dostalo do šmyku a narazilo do oplotenia a osvetlenia. Vodič nafúkal 1,48 promile alkoholu.



V Komárne 37-ročný vodič pravdepodobne nedodržal potrebný odstup od pred ním idúceho vozidla. Narazil do neho, naďalej však pokračoval v jazde. Policajná hliadka vodiča vypátrala a zistila, že má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do augusta 2030. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne vzniesol vodičovi obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a sudca Okresného súdu v Komárne rozhodol o jeho vzatí do väzby.



V Zlatých Moravciach nafúkal počas víkendu 21-ročný vodič 2,73 promile. V Leviciach nafúkal 40-ročný vodič 1,73 promile.



Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Jeden z nich bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.