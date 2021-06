V Nitrianskom kraji pokračuje rozsiahla oprava vyše 60 km ciest

Nitra 28. júna (TASR) - V Nitrianskom samosprávnom kraji aktuálne pokračuje rozsiahla oprava ciest, ktorá sa postupne dotkne vodičov v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Šaľa a Topoľčany. Celkovo na 32 úsekoch ciest bude spolu postupne vyasfaltovaných 392.952 štvorcových metrov vozovky. Stavebné práce za viac ako 3,5 milióna eur realizuje pre Nitriansky samosprávny kraj spoločnosť Eurovia SK. „Oprava potrvá do konca augusta, postupne dôjde k výmene asfaltových vrstiev vozovky,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.



V Nitrianskom kraji bude opravených celkovo viac ako 60 kilometrov povrchu vozovky. Najväčšia dĺžka opravovaných úsekov, spolu takmer 15 kilometrov, je v okrese Levice. Celková dĺžka ostatných opravovaných úsekov v ďalších okresoch sa pohybuje od 3,8 kilometra v okrese Zlaté Moravce do 12,7 kilometra v okrese Nové Zámky.



Oprava jednotlivých úsekov sa začala v druhej polovici júna v okrese Komárno a koncom mesiaca sa začne s opravami v okrese Nové Zámky. Počas mesiaca júl sa začne rekonštrukcia ciest v okresoch Levice, Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany. V prvej polovici augusta sa pracovníci presunú do Šalianskeho okresu. Práce na jednotlivých úsekoch budú trvať od desiatich do 30 dní.



S opravou cesty súvisia aj dopravné obmedzenia, preto bude premávka na opravovaných úsekoch riadená buď svetelnou signalizáciou, alebo pomocou regulovčíkov, skonštatovala Tančáková. Maximálna povolená rýchlosť bude v rekonštruovaných úsekoch znížená z pôvodných 90 na 30 kilometrov za hodinu.