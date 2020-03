V Nitrianskom kraji prijali opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Nitra 9. marca (TASR) – Mestá v Nitrianskom kraji prijali preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Opatrenia platia od pondelka a potrvajú až do odvolania.



Mesto Levice zrušilo verejné korčuľovanie na zimnom štadióne, uzatvorilo pre verejnosť krytú plaváreň a zrušilo všetky predstavenia v kine Junior. Vedenie samosprávy zároveň vyzvalo právnické a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta obmedziť hromadné podujatia, verejné zhromaždenia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia.



Mesto Šaľa ruší hromadné podujatia v kluboch dôchodcov bez ohľadu na to, kto je usporiadateľom, zakazuje návštevy v domovoch dôchodcov a prijalo opatrenia na zvýšenie hygieny a dezinfekcie vo všetkých zariadeniach pre seniorov. „Vedenie mesta popri ďalších opatreniach zakazuje aj hromadné školské podujatia a podujatia organizované v priestoroch školských zariadení, ruší všetky hromadné podujatia v kultúrno-spoločenských priestoroch, na športoviskách,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Mesto Zlaté Moravce obmedzilo organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí aj hromadné podujatia a verejné zhromaždenia na území mesta. „Zatvára sa mestská knižnica v Zlatých Moravciach, obmedzujú sa, prípadne rušia sa všetky hromadné akcie vo verejných priestoroch a budovách,“ informovalo vedenie mesta.



Mesto Topoľčany ruší všetky podujatia mesta a podujatia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vrátane divadelných predstavení a premietania kina. „Mesto pozastavuje prenájmy na organizovanie kultúrnych a iných hromadných aktivít. Krytá plaváreň a sauna bude pre verejnosť uzavretá od utorka 10. marca,“ potvrdila primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová. Mesto odporúča občanom s naplánovaným svadobným obradom zvážiť prítomnosť hostí na obrade v sobášnej sieni mestského úradu, s výnimkou osôb nevyhnutných na vykonanie obradu. Samospráva zároveň odporučila organizátorom kultúrnych, športových a iných verejných podujatí prehodnotiť realizáciu týchto podujatí.