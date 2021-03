V Nitrianskom kraji sa do sčítania zapojilo už 63 percent obyvateľov

Nitra 12. marca (TASR) – V Nitrianskom kraji sa doteraz zapojilo do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 62,7 percenta ľudí. Najväčšia účasť je momentálne v obci Bohunice, kde je sčítaných viac ako 83 percent obyvateľov. Na druhom mieste je Vieska nad Žitavou s 83 percentami a obec Čechy s 80 percentami.



V mestách kraja je stav v sčítaní obyvateľov pomerne vyrovnaný. „Levice majú 66,3 percenta, Nové Zámky 66,1 percenta a Topoľčany 65,6 percenta sčítaných obyvateľov. Pod priemerom kraja je mesto Kolárovo, kde je sčítaných necelých 54 percent obyvateľov. Krajské mesto Nitra má doteraz sčítaných 64,5 percenta obyvateľov,“ uviedla hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.



Mesto Nitra pripravilo v súvislosti so sčítaním rozsiahlu kampaň s názvom Hlásim sa k Nitre. Prostredníctvom osobností z rôznych sfér verejného života sa radnica snaží verejnosti vysvetliť, prečo je sčítanie dôležité a aký prínos má pre samotných občanov. „Kampaň sme rozbehli pomocou všetkých komunikačných nástrojov. Využili sme mestský web a sociálne siete, skruže, citylighty, plagáty v MHD, esemesky, miestny rozhlas aj platenú inzerciu. V kampani sa k Nitre prihlásili napríklad aj diecézny biskup Viliam Judák, herec Milan Ondrík či hokejista Miroslav Pupák,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Ako zdôraznil, sčítanie má priamy vplyv na to, v akej Nitre budú jej obyvatelia žiť. „To sa snažíme ľuďom vysvetliť od samého začiatku. Chceme poznať, koľko nás v meste žije, aby sme vedeli, kde je potrebné dobudovať detské ihriská, nové športoviská alebo aj novú cyklotrasu. Za peniaze, ktoré mestu unikajú pre rozdiel medzi evidovanými obyvateľmi z posledného sčítania a realitou, by sa dalo ročne vysadiť 1000 stromov alebo opraviť až 8000 štvorcových metrov ciest a chodníkov. Aj na to budú slúžiť peniaze, ktoré od štátu dostaneme na základe údajov zo sčítania,“ pripomenul Holúbek.