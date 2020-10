V Nitrianskom kraji sa rady pred odbernými miestami skracujú

Nitra 31. októbra (TASR) - Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje podľa informácií zo samospráv v Nitrianskom samosprávnom kraji pokojne a plynulo. Záujem ľudí bol veľký, no v podvečer sa rady pred odbernými miestami začali postupne skracovať.



Veľký záujem o testovanie bol aj v Nitre. Kritický stav bol pri drive-in odberových miestach, ktoré boli už dopoludnia preplnené. Postupne sa však situácia upokojila. „Drive-in pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti má kapacitu dnes otestovať už len autá, ktoré prišli do 16.30 h. Agrokomplex je voľný. Testuje 15 až 20 áut za 30 minút na jednom odbernom mieste. Situácia na väčšine odberných miest pre ľudí na pešo je stabilizovaná. Čakacia doba je od 45 minút do 1,5 hodiny,“ informoval na sociálnej sieti magistrát.



Ako informovala šalianska radnica, o testovanie bol od rána mimoriadny záujem a ľudia čakali v radoch dve až tri hodiny. Situácia sa aj tam však postupne upokojuje. „Dopoludnia čakalo v radoch aj 200 ľudí. V poobedných hodinách sa tento stav už zmenil. Momentálne sa väčšinou nachádza pri testovacích miestach okolo 40 až 80 ľudí,“ informoval magistrát.



Stovky ľudí stáli v radoch pred odbernými miestami aj v Nových Zámkoch. Podľa údajov z radnice bolo v meste dopoludnia otestovaných vyše 4200 ľudí. „Na viacerých odberových miestach v meste sa míňali testy, ale priebežné dopĺňanie zásob bolo zabezpečené,“ informoval na sociálnych sieťach mestský úrad.



V Zlatých Moravciach sa podľa primátora Dušana Husára začalo testovanie vo väčšine z 11 odberových miest včas, iba v niekoľkých s menším oneskorením. Počas dňa sa aj tam postupne začali rady ľudí čakajúcich na testovanie krátiť a v podvečer sa viac ako hodinu čakalo už iba na jednom odbernom mieste.