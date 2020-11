V Nitrianskom kraji sa testuje v Nitre, v Nových Zámkoch a Leviciach

Nitra/Nové Zámky/Levice 9. novembra (TASR) – Obyvatelia Nitrianskeho kraja sa môžu dať otestovať bezplatnými antigénovými testami na COVID-19 v troch mestách. Od pondelka fungujú odberné miesta v Nitre, v Nových Zámkoch a v Leviciach.



V Nitre zriadilo ministerstvo zdravotníctva mobilné odberové miesto na Špitálskej ulici pri starom vchode do nemocničného areálu, kde sa nachádza aj miesto na PCR testovanie. Ako informovala nitrianska radnica, antigénové testovanie tu prebieha od 10.00 do 15.00 h.



Mobilné odberové miesta fungujú aj pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Podľa hovorcu nemocnice Jána Bačeka antigénové testovanie sa vykonáva v unimobunke na parkovisku pred budovou nemocnice od 10.00 h do 14.30 h bez nutnosti objednania. „Všetci vstupujúci do nemocnice musia byť otestovaní v antigénovom odberovom mieste,“ pripomenul Baček. Ako doplnil, v budove patológie so vstupom z Cintorínskej ulice sa nachádza PCR odberové miesto, kde sa pracuje od 8.00 do 12.00 h, no na testovanie sa treba vopred objednať.



Ministerstvo zdravotníctva okrem toho vytvorilo odberové miesto na antigénové testovanie aj v Leviciach. Nachádza sa na ulici SNP číslo 19. Testuje sa tu od 10.00 do 12.00 h.