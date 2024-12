V Nitrianskom kraji sa v roku 2023 preinvestovalo vyše 255 milióna eur

Nitra 27. decembra (TASR) - Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa v roku 2023 investovalo do rôznych rozvojových projektov viac ako 255,5 milióna eur. Po hodnotiacom zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK to uviedol jeho podpredseda a krajský poslanec Daniel Balko.



Ako pripomenul, úlohou zasadnutia bolo posúdiť účelnosť vynaložených verejných aj súkromných zdrojov do rozvoja kraja v roku 2023. "V rámci dostupných údajov sa nám podarilo vysledovať, že v danom roku bolo na území regiónu realizovaných celkovo 2300 projektov. Najviac aktivít sa realizovalo v okrese Nitra, a to 563 projektov za približne 71 miliónov eur. Najmenej v okrese Zlaté Moravce, kam smerovalo približne 14 miliónov eur," skonštatoval Balko.



V rámci prioritných oblastí smerovalo vyše 22 miliónov eur do 215 projektov zameraných na konkurencieschopnú znalostnú ekonomiku. Ďalších 40,7 milióna eur bolo vynaložených na 170 projektov v oblasti životného prostredia, v rámci efektívnej infraštruktúry a udržateľnej mobility sa realizovalo 70 projektov v hodnote 66,3 milióna eur. "Na 1456 projektov v rámci sociálneho rozvoja územia a na podporu komunít sa preinvestovalo 84,1 milióna eur. Ďalšími viac ako 30 miliónmi eur sa financovalo 102 zámerov pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a na 287 projektov v oblasti smart rozvoja regiónu bolo vyčlenených takmer 12 miliónov eur," informoval Balko.



Podľa jeho slov bola väčšina preinvestovanej sumy v hodnote viac ako 255 miliónov eur tvorená predovšetkým zdrojmi Európskej únie, a to z ôsmich operačných programov a programu cezhraničnej spolupráce. "Konkrétne išlo o 538 projektov v sume 203.258.412 eur," doplnil.



Balko zároveň pripomenul, že samosprávy nemajú k dispozícii potrebné informácie o všetkých investíciách, ktoré sa na ich území realizujú. "Jednotlivé údaje sa museli takmer 'detektívnou' činnosťou získavať z 27 rôznych zdrojov. Nebolo pritom výnimkou, že niektoré boli neaktuálne a nepresné. Už teraz máme indície, že ešte zložitejšie bude získať informácie za končiaci sa rok 2024. Úrad NSK sa preto snaží iniciatívne upozorňovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aby vytvorili systém pre prístupnosť týchto dát," dodal Balko.