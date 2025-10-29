< sekcia Regióny
V Nitrianskom kraji schválila 26 projektových zámerov za 27 mil. eur
Každý z projektov by mal prispieť ku kvalitnejšiemu a udržateľnejšiemu životu obyvateľov kraja, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Autor TASR
Nitra 29. októbra (TASR) - Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválila 26 nových projektových zámerov v celkovej hodnote viac ako 27 miliónov eur. Zamerané sú na modernizáciu cestnej infraštruktúry, zariadení sociálnych služieb, zvýšenie energetickej efektívnosti budov, vodozádržných opatrení a nechýbajú ani environmentálne projekty. Informoval o tom predseda NSK Branislav Becík.
Každý z projektov by mal prispieť ku kvalitnejšiemu a udržateľnejšiemu životu obyvateľov kraja, skonštatoval Becík. Ocenil konštruktívny prístup všetkých členov rady a ich ochotu hľadať riešenia, ktoré majú reálny prínos pre mestá a obce.
