V Nitrianskom kraji sčítaných 90,4 percenta obyvateľov

Nitra 2. júna (TASR) – Nitriansky kraj eviduje do konca mája 90,4 percenta sčítaných obyvateľov. Asistovane sa v kraji zatiaľ sčítalo 24.567 ľudí. „Celkovo 252 obcí kraja má stav v sčítaní obyvateľov na úrovni viac ako 90 percent sčítaných z odhadovaného počtu, 101 obcí je na úrovni viac ako 75 až 90 percent a jedna obec, Šarovce, má podiel sčítaných na úrovni 70 percent,“ informovala Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.



Asistované sčítanie sa na Slovensku spustilo 3. mája a potrvá do 13. júna. V Nitrianskom kraji je zriadených 372 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 469 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 590 mobilných asistentov.



Vo štvrtom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,09 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane od 3. mája sčítalo takmer 247.000 obyvateľov. Štatistický úrad SR naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní. Obyvatelia môžu do 13. júna navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, prípadne zavolať na obec.