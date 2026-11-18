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V Nitrianskom kraji stúpla chorobnosť na chrípku o desiatky percent
Celkovo bolo v priebehu 46. kalendárneho týždňa hlásených 4650 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 843 prípadoch.
Autor TASR
Nitra 18. novembra (TASR) - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni stúpla. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo v priebehu 46. kalendárneho týždňa hlásených 4650 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 843 prípadoch. „Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti o 37,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 179 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 62 percent zápalov prínosových dutín, osem percent zápalov pľúc a 30 percent zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. Zákaz návštev platí v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
Celkovo bolo v priebehu 46. kalendárneho týždňa hlásených 4650 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 843 prípadoch. „Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti o 37,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 179 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 62 percent zápalov prínosových dutín, osem percent zápalov pľúc a 30 percent zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. Zákaz návštev platí v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.