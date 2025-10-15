Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

V Nitrianskom kraji stúpla chorobnosť na chrípku o vyše 20 percent

.
llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

V priebehu 41. kalendárneho týždňa bolo v regióne evidovaných 5114 akútnych respiračných ochorení.

Autor TASR
Nitra 15. októbra (TASR) - Počet ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia sa v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni opätovne zvýšil. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Ako uviedol, v priebehu 41. kalendárneho týždňa bolo v regióne evidovaných 5114 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 1065 prípadoch. Oproti minulému týždňu to predstavuje nárast chorobnosti o 20,3 percenta. V dôsledku nárastu chorobnosti boli zakázané návštevy na Infekčnej klinike a Klinike detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v celej nemocnici v Zlatých Moravciach,“ uviedol RÚVZ.

Najviac chorých bolo v skupine nula- až päťročných detí. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 107 osôb. „Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 47,7 percenta zápalov prínosových dutín, 19,6 percenta zápalov pľúc a 32,7 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 44 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 34 percent lekárov pre dospelých,“ doplnil RÚVZ v Nitre.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete