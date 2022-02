Spolu, DS, Šanca a ODS vytvorili pred voľbami blok občianskych strán

Na snímke Daniel Balko, 2. februára 2022. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 2. februára (TASR) – Pred jesennými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) a miestnych samospráv vznikol v Nitrianskom kraji blok štyroch občianskych strán. Tvoria ho strany Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana (DS), Šanca a ODS – občianski demokrati Slovenska.Strany sa zároveň dohodli, že voličom ponúknu aj vlastného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Je ním politológ, viceprimátor mesta Nitra, poslanec NSK a podpredseda strany Šanca Daniel Balko.uviedol predseda Šance Viliam Novotný.Na jeseň sa na Slovensku prvýkrát uskutočnia spoločné voľby do krajskej i miestnej samosprávy. Lídri štyroch strán pripomínajú, že občania zatiaľ s takýmto spojením volieb nemajú skúsenosť. Aj preto chce blok postaviť spoločné kandidátky nielen pre voľby do VÚC, ale aj do komunálnych volieb v okresných mestách Nitrianskeho kraja.uviedol predseda strany Spolu Miroslav Kollár.doplnil ho Balko.Predstavitelia nového politického bloku zároveň pripomenuli, že v nitrianskom regióne si ich zástupcovia dokázali získať dôveru voličov už v minulých komunálnych voľbách.vyhlásil krajský predseda strany Spolu Kristián Čechmánek. Krajský predseda DS Radoslav Pavelka zároveň vyzval na spoluprácu vo voľbách aj ďalšie demokratické stredopravé strany.Podľa Balka stoja v súčasnosti pred NSK tri zásadné výzvy. Prvou je obnovenie dôvery obyvateľov v NSK a druhou je aktuálna príprava pravidiel pre využívanie prostriedkov Európskej únie v novom programovom období. Treťou výzvou je podľa Balka zvýšenie flexibilnosti kraja a jeho schopnosti rýchlejšie reagovať na podnety, ktoré prichádzajú.Ako doplnil, v rámci svojej kandidatúry ponúka znalosť nitrianskeho regiónu.doplnil Balko.