V Nitrianskom kraji zneužili tiesňovú linku 155

Nitra 14. marca (TASR) – V Nitrianskom kraji zaznamenalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v piatok (13. 3.) a sobotu zneužitie tiesňovej linky 155. TASR o tom informovala Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.



"Môžem potvrdiť, že v Nitrianskom kraji prišlo k incidentu, keď volajúci na linku 155 opísal príznaky mozgovej mŕtvice vrátane príznakov na ochorenie COVID-19. Až na adrese a po zložitom manažovaní, kam bude pacient prevezený, bolo zistené, že rodina si všetko vymyslela. Posádka záchrannej zdravotnej služby bola odvolaná z adresy a prípad budeme riešiť s políciou," uviedla Krčová.



V piatok prišlo k prípadu, keď operátorovi linky 155 aj zasahujúcej posádke bolo zatajené, že seniora navštívila vnučka z Rakúska. Posádka sa to dozvedela, až keď to senior povedal priamo v sanitke. Posádka bude v karanténe, kým nebudú známe výsledky testov. "Množia sa prípady, keď pacienti zatajujú cestovateľskú anamnézu, prípadne príznaky choroby COVID-19, alebo porušia domácu karanténu. V sobotu v Oščadnici musela sanitka na mobilný odber vzoriek čakať, lebo testovaná rodina s malými deťmi nebola doma," doplnila Krčová.



Operátori všetkých krajských operačných stredísk pracujú v mimoriadnom režime. V týchto dňoch majú enormný nárast volaní, v porovnaní s bežnou prevádzkou až trojnásobný. Dôvodom je nápor volajúcich, ktorí požadujú často všeobecné informácie o novom koronavíruse a zbytočne blokujú operátorov linky 155, prípadne majú neurgentné zdravotné ťažkosti, ktoré mohli riešiť so všeobecným lekárom.



Záchranári preto vyzývajú na zodpovednosť a na to, aby si ich ľudia nezamieňali s infolinkou a obracali sa na nich iba v prípade ohrozenia zdravia a života.