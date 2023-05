Bratislava 8. mája (TASR) - V Nitrianskom kraji zomreli pri dvoch dopravných nehodách motorkári. Polícia Nitrianskeho kraja o tom informuje na sociálnej sieti a zároveň vyzýva na opatrnosť na cestách.



K dopravnej nehode došlo nedeľu (7. 5.) poobede na križovatke v obci Nemčice v Topoľčianskom okrese. Motorku BMW riadil 75-ročný muž, ktorý pravdepodobne nedal prednosť 20-ročnému vodičovi na motocykle Honda. Staršieho motorkára previezli vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde zraneniam podľahol.



Policajti 20-ročného motorkára podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. "U nebohého bola odobratá krv na prípadné zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania topoľčianskej dopravnej polície," priblížili policajti.



K druhej dopravnej nehode došlo v nedeľu v smere od Hurbanova pred odbočkou na obec Martovce v okrese Komárno. Polícia uviedla, že 76-ročný vodič auta Renault Thalia pravdepodobne nedal prednosť motorke Yamaha, ktorú viedol 40-ročný muž. "Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice, kde zraneniam v nočných hodinách podľahol," skonštatovala.



Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom a mŕtvemu vodičovi taktiež odobrali krv na zistenie prípadného požitia alkoholu. "Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Komárne začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," povedali.