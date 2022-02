V Nitrianskom krjai vznikne regionálna futbalová akadémia

Na snímke zľava prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica pri podpise zmluvy. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 16. februára (TASR) – Spolupráca pri rozvoji futbalu v nitrianskom regióne a pri výchove mladých talentov je hlavným cieľom memoranda, ktoré bolo v stredu podpísané v Župnom dome v Nitre. Signatármi dokumentu sú okrem Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) aj Futbalová akadémia Nitrianskeho kraja, Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Spojená škola na Slančíkove ulici v Nitre .SFZ chce na území Nitrianskeho kraja iniciovať zriadenie regionálneho rozvojového centra futbalu a regionálnej futbalovej stredoškolskej akadémie. Pomáhať bude aj vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov a iných členov futbalovej komunity. NSK zasa v memorande prisľúbil pomoc pri zriadení a činnosti regionálneho rozvojového centra i futbalovej akadémie.skonštatoval predseda NSK Milan Belica.Spojená škola poskytne mladým futbalistom svoje športoviská.uviedol riaditeľ školy Libor Kabát. Futbalová akadémia Nitrianskeho kraja zasa zabezpečí rozvoj športovej a vzdelanostnej úrovne hráčov, trénerov i funkcionárov. Chce sa tiež starať o mladých hráčov od ich začiatkov až po prechod do mužského futbalu.uviedol bývalý futbalový reprezentant a iniciátor myšlienky Ľubomír Moravčík.Podľa jeho slov má regionálna futbalová akadémia oficiálne začať fungovať od 1. júla. SFZ jej chce pomôcť aj finančne. „Naša podpora bude adekvátna podpore kraja a miest. Náš príspevok môže byť do výšky 100.000 eur ročne,“ uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. „Ekonomika NSK je vo výbornej kondícii, takže si nemyslím, že by pre kraj bol problém poskytnúť akadémii potrebné financie,“ doplnil predseda NSK.