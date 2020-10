V Nitrianskom Pravne sa na testovanie nečaká, v tíme pomáha i starosta

Nitrianske Pravno 31. októbra (TASR) - Obec Nitrianske Pravno (okres Prievidza) zriadila dve odberné miesta, testovanie obyvateľov na nový koronavírus bolo v sobotu dopoludnia plynulé. V jednom z odberných tímov pomáha i starosta Andrej Richter.



"V Nitrianskom Pravne máme dve odberné miesta na Turčianskej ulici v obecných priestoroch vo veľkých halách, ktoré sú prázdne a sú na to vhodné. Na každom z nich je predpísaný počet pracovníkov, zdravotníkov, dobrovoľníkov, administrátorov, podarilo sa nám tak zabezpečiť plné obsadenie odberových miest," načrtol pre TASR starosta.



Na testovanie podľa neho začali chodiť ľudia od 7.00 h, testovanie je plynulé, v radoch dlho nečakajú a vychádza to približne tak, že každý z ľudí je vybavený do necelej hodiny i s výsledkom testu.



Obec sa stretla i s komplikáciami. "Zaznamenali sme skreslené informácie o dostatku zdravotníkov. Niektoré mená sa omylom dostali medzi zdravotníkov, pričom išlo o administratívnych pracovníkov a opačne. To sa podarilo ešte v piatok (30. 10.) popoludní vyriešiť, v piatok boli zdravotníci i administratívny personál otestovaní. Zo strany ľudí nemáme žiadne problémy," priblížil Richter.



Okolité obce mali problém so zabezpečením zdravotníckeho personálu, podľa starostu je tak možné, že sa do Nitrianskeho Pravna, ktoré je spádovou obcou, prídu dať testovať i obyvatelia z okolia. "Našich obyvateľov sme rozdelili do jednotlivých skupín presne podľa ulíc, snažili sme sa na primeraný počet hodín dať rovnaké množstvo ľudí," dodal starosta.



Testovanie na nový koronavírus podstupujú v sobotu i klienti miestneho Centra sociálnych služieb Bôrik. Certifikáty a testy dostali od obce, testy tam absolvujú i rodinní príslušníci zamestnancov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.