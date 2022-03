V Nitrianskom Pravne vytriedili viac ako 50 percent komunálneho odpadu

Nitrianske Pravno 24. marca (TASR) - Zníženie poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad o tri eurá na tento rok zabezpečila v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) i miera separovania komunálneho odpadu. V centrálnej obci pravnianskej doliny ho vlani vytriedili viac ako 50 percent. TASR o tom informoval konateľ obecnej spoločnosti Blažej Litva.



"Obyvatelia našej obce si toto zníženie právom zaslúžia, pretože sa svojím postojom o dobré výsledky v odpadovom hospodárstve za posledné dva roky veľmi pričinili," skonštatoval starosta Andrej Richter. Aj keď je obec na výsledky podľa neho hrdá, má pred sebou ešte ďalekú cestu k plnej spokojnosti samosprávy a obyvateľov.



"Obec si v posledných dvoch rokoch dala vykonať nezávislý rozbor odpadu v nádobách na komunálny odpad, potom investovala viac ako 150.000 eur z vlastného rozpočtu na dovybavenie infraštruktúry odpadového hospodárstva," spomenul Litva.



Samospráva podľa neho tiež začala motivovať a presviedčať obyvateľov o tom, že triediť odpad je lacnejšie, ako všetko odkladať do nádoby na komunálny odpad a stále zvyšovať poplatok. "Od roku 2019, keď obec vyprodukovala 596 ton zmesového komunálneho odpadu, sa produkcia znížila na 461 ton v roku 2021. Hmotnosť vyseparovaných zložiek vzrástla za rovnaké obdobie z 252,5 tony na 681 ton v roku 2021. Percento vytriedenia odpadu stúplo z hodnoty 19,33 za rok 2019 na 50,82 za rok 2021," priblížil s tým, že finančná úspora, ktorá takto vznikla, sa mohla premietnuť do výšky poplatku za zmesový komunálny a drobný stavebný odpad.



"Obecná samospráva má záujem do budúcnosti pokračovať vo zvýšení percenta vytriedenia odpadu, poznať presné množstvo separovaného a zmesového komunálneho odpadu na každú domácnosť a zaviesť podľa možnosti čo najspravodlivejšiu platbu pre každého obyvateľa Nitrianskeho Pravna," avizoval Litva.