V Nitrianskom samosprávnom kraji chýbajú lekári

Nitra 3. februára (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá spôsob, ako motivovať lekárov, aby zostali pracovať na jeho území. Podľa analýzy, ktorú vypracoval lekár NSK Ľubomír Ševčík, pribúda lekárov vo veku nad 60 rokov. Vo všeobecných i mnohých špecializovaných ambulanciách sa ich počet blíži k 50 percentám alebo ich aj prekračuje. „Z analýzy vyplýva, že do roku 2025 bude nutné v NSK nahradiť minimálne 30 percent špecialistov a 42 percent všeobecných lekárov,“ uviedol Ševčík.



Situácia je veľmi zlá aj podľa predsedu NSK Milana Belicu. „Pozvoľný úbytok lekárov sledujeme už dobrých desať rokov, ale v poslednom období začína nedostatok lekárov exponenciálne stúpať. Potreba hlavne mladých lekárov je veľmi vysoká. Neviem, či tento problém dokážeme riešiť vlastnými silami. My máme istú zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť v kraji, ale lekárov školí niekto iný. Tu je silná potreba túto situáciu riešiť aj so štátom, aby bola chuť mladých ľudí medicínu študovať a potom aj zostať na Slovensku,“ zdôraznil Belica.



S nedostatkom lekárov rastie aj riziko predlžovania čakacích lehôt na jednotlivé výkony. Na preventívne prehliadky a ďalšie zákroky u všeobecného lekára sa v Nitrianskom kraji v priemere čaká približne 14 dní, u lekárov špecialistov tri až šesť mesiacov. „Najhoršia situácia je v rámci NSK v okrese Levice v odbore zubné lekárstvo, kde viacerí lekári z dôvodu fyzického a psychického preťaženia odmietajú prevziať nových pacientov, pretože vo svojich obvodoch majú často 5000 až 7000 pacientov,“ povedal Ševčík.



NSK i krajskí poslanci sa preto snažia nájsť spôsob, ako v ordináciách udržať súčasných a zároveň prilákať aj nových a mladých lekárov. „Podstatné je, aby vznikla napríklad dotačná schéma, ktorá spôsobí, že tu lekári zostanú. Ja neváham podpísať akékoľvek uznesenie, vďaka ktorému tento problém dokážeme efektívne vyriešiť. Efektívne znamená, že to pocítia obyvatelia kraja, ktorí budú mať lekárov aj tam, kde dlhodobo chýbajú,“ skonštatoval Belica.



O výške dotácie pre lekárov i pravidlách a spôsobe jej vyplácania sa v Zastupiteľstve NSK ešte vedie diskusia. V predbežných debatách odzneli návrhy na sumu od 5000 do 50.000 eur. Prehodnocuje sa aj to, či bude nutná finančná spoluúčasť lekára, i ďalšie podmienky na vyplatenie výpomoci. „O konkrétnych číslach a pravidlách je ešte predčasné hovoriť. Tu ide o to, že ak tu máme lekára, ktorý by v našom regióne chcel pôsobiť, ale nemá sa napríklad kde ubytovať alebo nemá prostriedky na kúpenie potrebných prístrojov a vybavenia ordinácie, tak mu treba pomôcť. On slúži zdraviu ľudí v tomto kraji, a preto musí každý chápať, že keď si povieme, že túto službu potrebujeme a sme ochotní vynaložiť na ňu určité financie, tak sa v NSK vytvorí nejaká schéma, ako za to zaplatiť,“ dodal Belica.