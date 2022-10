V nitrianskom zastupiteľstve budú dominovať nezávislí poslanci

Nitra 30. októbra (TASR) – V Mestskom zastupiteľstve v Nitre budú mať v novom volebnom období najvýraznejšie zastúpenie nezávislí poslanci. Tí obsadia 16 z celkového počtu 31 poslaneckých kresiel. Poslanci združenia Tím Kraj Nitra získali v komunálnych voľbách deväť mandátov, štyri poslanecké kreslá obsadia nominanti koalície Demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení, Hlas-SD a Sme rodina. Dvoch poslancov bude mať v mestskom parlamente DS, KDH, OKS, ODS – Občianski demokrati Slovenska, SaS, Spolu, Šanca, Za ľudí. Vyplýva to z výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



O kreslo poslanca sa uchádzalo 170 kandidátov. Svoj mandát obhájilo 20 súčasných poslancov. V porovnaní so súčasným zastupiteľstvom sa v novom volebnom období zvýši počet žien v mestskom parlamente. V tomto volebnom období ich bolo šesť, v nasledujúcich štyroch rokoch zasadne do poslaneckých lavíc desať žien.