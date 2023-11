V Nitre pribudnú desiatky stromov a stovky kríkov a trvaliek

Nitra 28. novembra (TASR) - V uliciach Nitry pribudne nová zeleň. Ako informovala radnica, pôjde o náhradu za vyrúbané stromy a tiež o výsadbu, ktorú si vyžiadali občania.



Celkovo sa vysadí 170 nový stromov. "Ďalších 500 kríkov a trvaliek poskytneme obyvateľom mesta, ktorí si o ne požiadali. Každoročne si ich vysádzajú do predzáhradiek bytových domov," pripomenul mestský úrad.



Ako doplnil, tento rok budú použité aj nové postupy výsadby, ktoré budú vyskúšané na 35 stromoch. "Zmenou bude kotvenie, ktoré ochráni stromy pri kosbe a pred zvieratami. Zároveň k stromom aplikujeme závlahové misy s vodou, ktorá sa bude postupne vsakovať. V porovnaní so závlahovými vakmi, ktoré sme používali doteraz, je výhodou, že sa rovnomerne zavlaží celý koreňový profil stromu. Naším cieľom je, aby sa stromy lepšie ujali a boli udržateľné," vysvetlil magistrát.



V rámci náhradnej výsadby bude doplnená jedna strana aleje na Novozámockej ulici. Jej protiľahlá strana bude vysadená iným subjektom, ktorému to káže výrubové rozhodnutie. Tento rok sa bude pokračovať aj vo výsadbe aleje na Bratislavskej ulici i v širšom centre mesta. "Koncept náhradnej výsadby je realizovaný tak, aby nové stromy boli viditeľné. Snažíme sa minimalizovať výsadbu jedného či dvoch stromov, ale podporujeme skôr alejové výsadby na miestach, kadiaľ chodia ľudia," doplnila radnica.