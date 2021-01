V Nízkych a Západných Tatrách si poranili koleno dve skialpinistky

Žiar 17. januára (TASR) - Úrazy kolena utrpeli v nedeľu dve skialpinistky. Jedna si pádom spôsobila zranenie v Nízkych Tatrách, druhá v Žiarskej doline v Západných Tatrách. Obom pomáhali horskí záchranári, informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Horskí záchranári v Nízkych Tatrách ošetrili a zafixovali poranené koleno 23-ročnej skialpinistky na zjazdovej trati, ktoré si privodila pádom v hlbokom snehu. Po ošetrení ju transportovali za pomoci snežného skútra HZS do údolia, odkiaľ pokračovala samostatne v sprievode známych.



V Žiarskej doline si rovnako úraz kolena po páde vo voľnom teréne nad Žiarskou chatou spôsobila 31-ročná slovenská skialpinistka. Po ošetrení ju záchranár HZS transportoval z doliny za pomoci snežného skútra do jej ústia. Na ďalšie ošetrenie do nemocničného zariadenia odišla na vlastnú žiadosť v sprievode kamaráta, ktorý úraz nahlásil.