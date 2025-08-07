< sekcia Regióny
V Nízkych Tatrách ponúkajú túru so sprievodcom a horským záchranárom
Túru s horským sprievodcom organizuje región Liptov spolu s Horehroním v rámci projektu Panoramatického chodníka Chopok.
Autor TASR
Demänovská Dolina 7. augusta (TASR) - V Nízkych Tatrách začnú od soboty (9. 8.) túry so sprievodcami. Nenáročná trasa pre rodiny s deťmi bude viesť z Chopka na Dereše. Okrem turistického sprievodcu zaujímavými informáciami túru obohatí rozprávanie odborníka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu aj horského záchranára. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.
Túru s horským sprievodcom organizuje región Liptov spolu s Horehroním v rámci projektu Panoramatického chodníka Chopok, ktorý nedávno spoločne otvorili. Následne majú v pláne ďalšie minimálne tri túry, ktoré už budú náročnejšie a vhodné pre zdatnejších turistov.
„Súčasťou nášho projektu sa stali tiež organizované náučné túry s odborníkmi na ochranu prírody a tiež počasie a bezpečnosť na horách. Chceli sme prísť s niečím inovatívnym a preto sme zapojili do projektu odborníkov,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Ľahká túra od hornej stanice lanovky na Chopku na Dereše a späť bude mať prevýšenie 130 metrov. Túra bude dlhá tri kilometre a aj so vstupmi odborníkov je naplánovaná na maximálne tri hodiny. „Nakoľko je kapacita túry obmedzená, tak prosíme záujemcov o skorú registráciu a vyplnenie prihlasovacieho formulára,“ doplnila Bartková s tým, že prihlasovací formulár je dostupný na webe regiónu.
Po sobotnej túre program v Demänovskej Doline pokračuje. „Najbližšiu sobotu 9. augusta od 14.00 h pozývame všetky rodiny s deťmi na Rozprávkovú sobotu do Barančekova. Na detskom ihrisku Barančekovo na začiatku Demänovskej Doliny vystúpia napríklad kúzelník Talostan či Šašo Ľuboš,“ dodal starosta obce Demänovská Dolina Richard Bros.
Druhá túra so sprievodcom je naplánovaná na 16. augusta. Pôjde už o náročnú túru z lokality Repiská na severnej strane Chopka cez sedlo Poľany na Chopok s prevýšením približne 1400 metrov. Tretia túra je naplánovaná na posledný augustový piatok a opäť pôjde o náročnú túru. Turistika začne na južnej strane Chopka. Z Trangošky pôjdu turisti cez Chatu generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom na Chopok a čaká ich prevýšenie zhruba 1000 m.
