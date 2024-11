V Nízkych Tatrách sa začína nová ťažba dreva

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Vo vzácnej lokalite Studienec v Nízkych Tatrách, v ktorej rastú až 300-ročné stromy, sa rozbieha ďalšia ťažba dreva. V pondelok na to upozornila iniciatíva My sme les a občianske združenie (OZ) Prales. Ochrancovia prírody žiadajú zastavenie ťažby v lokalite chránenej FSC certifikátom, kde má byť podľa nich uplatňovaný bezzásahový režim. Štátny podnik Lesy SR argumentuje, že ťažba v dôsledku lykožrútovej kalamity prebieha citlivo a v súlade s pravidlami medzinárodnej certifikácie.



Ochrancovia prírody na Studienci v pondelok poukázali na to, že po augustovej ťažbe lesníci v lokalite vyrúbali ďalšie stromy a pripravujú aj trasy pre lesnú lanovku na ťahanie dreva. Pripomenuli tiež, že Lesy SR zaradili Studienec medzi lesy s veľkým spoločenským významom. Odštepný závod Poľana získal aj medzinárodný certifikát FSC, na základe ktorého by mal podľa mimovládnych ochranárov v lokalite platiť bezzásahový režim. Ťažbu na Studienci mala lesníkom povoliť Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT).



"Príbeh Studienca v plnej nahote ukazuje, kam až klesla ochrana prírody štátom za posledný rok. Štát rúbe jedny z najhodnotnejších lesov, ktoré tu máme. Bohužiaľ, toto nie je zďaleka jediný podobný prípad. Všetko nasvedčuje tomu, že na Slovensku dochádza k plošnému rozpadu inštitucionálnej ochrany prírody a k jej zmene na predĺženú ruku ťažbárov, poľovníkov a developerov," skonštatoval Marek Kuchta z iniciatívy My sme les.



Iniciatíva My sme les a OZ Prales v súvislosti s ťažbou na Studienci vyzývajú Lesy SR na okamžité zastavenie ťažby, v opačnom prípade budú žiadať, aby certifikačná autorita odobrala lesnému závodu FSC certifikát. Pripomínajú, že v súvislosti s augustovou ťažbou v tejto lokalite podali trestné oznámenia i podnet na príslušný okresný úrad.



Lesy SR v pondelok na svojej webovej stránke informovali, že na Studienci realizujú spracovanie podkôrnikovej kalamity, ktorá zasiahla približne 2200 metrov kubických drevnej hmoty. "Ťažba sa vykonáva citlivo, so zameraním na aktívne chrobačiare a suché stromy. Ostatné dreviny ako jedľa a buk ostávajú v poraste, s výnimkou plochy určenej pre lanovkový systém," uviedli štátni lesníci s tým, že ťažba bola konzultovaná so Správou NAPANT i certifikačným orgánom.



"Audity potvrdili, že ťažba prebieha v súlade s požiadavkami ochrany prírody a certifikačnými štandardmi. Zásah v Studienci je nevyhnutný a plne rešpektuje princípy FSC, pričom dbá na ochranu cenných prírodných oblastí," uviedli Lesy SR. Doplnili tiež, že v rámci zámeru vytvoriť priaznivé podmienky pre organizmy viazané na rozkladajúce sa drevo sa v lokalite rozhodli ponechať 40 percent drevnej hmoty v porastoch.



Lokalita Studienec sa nachádza v blízkosti obce Moštenica v Nízkych Tatrách, je súčasťou národného parku, chráneného územia NATURA 2000 a chráneného vtáčieho územia. Výnimočná je vzácnymi lesnými biotopmi, v zmiešaných lesoch tu rastú 200- až 300-ročné stromy. Žije tu tiež viacero chránených a ohrozených druhov hmyzu a húb.