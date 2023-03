V Nízkych Tatrách sa zranil 18-ročný poľský lyžiar

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok na južnej strane Chopku v Nízkych Tatrách vážne zranenému 18-ročnému poľskému lyžiarovi. Na zjazdovke zo Srdiečka do Krupovej si spôsobil zlomeninu stehennej kosti. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.



Horskí záchranári chlapcovi zranenú končatinu zafixovali a podali mu lieky na tíšenie bolesti. Na saniach ho transportovali do Krupovej, kde pristáli leteckí záchranári, ktorí ho previezli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.