OPATRNE: V Nízkych Tatrách vyhlásili zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 17. januára (TASR) - V Nízkych Tatrách je na utorok vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach je mierna lavínová hrozba, druhý stupeň. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Silný južný vietor prenesie voľný sneh na záveterné strany pohorí a hrebeňov. Preto je hlavným lavínovým problémom vetrom previaty sneh, a to predovšetkým na severozápadných, severných, severovýchodných a východných orientáciách. V týchto miestach možno nájsť nestabilné dosky a vankúše vetrom ubitého snehu," upozornil Krajčí.



Uvoľnenie lavín je podľa Krajčího možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch, v úzkych žľaboch a terénnych depresiách.



V utorok na horách očakávajú zamračené so snežením, zrána ojedinele aj výdatným. Popoludní by zrážky mali postupne ubúdať. Fúkať bude juhozápadný až západný vietor. "Pribudne okolo 30 centimetrov nového snehu, hlavne v Nízkych Tatrách," dodal Krajčí.