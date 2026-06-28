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V Nižnej Maši začali s obnovou strechy historického bytového domu
V Nižnej Maši sa dodnes zachovali dva bytové domy postavené pre zamestnancov niekdajšieho železiarskeho podniku Andrássyovcov a Nádasdyovcov.
Autor TASR
Betliar 28. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Čierne diery začalo s obnovou strechy bytového domu z 19. storočia, ktorý sa nachádza v obci Betliar pri Rožňave. Národná kultúrna pamiatka je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša, zámerom združenia je vrátiť bytovému domu jeho pôvodnú funkciu. Pre TASR to uviedla Lívia Gažová z OZ Čierne diery.
V Nižnej Maši sa dodnes zachovali dva bytové domy postavené pre zamestnancov niekdajšieho železiarskeho podniku Andrássyovcov a Nádasdyovcov. Združenie Čierne diery spolu s partnermi pred niekoľkými rokmi odkúpilo byty v jednom z domov so zámerom pamiatku zrekonštruovať.
„Dom je takmer úplne v pôvodnom stave. Je to pre nás výhoda, lebo to znamená, že je autenticky zachovaný. Napríklad nikdy doň nebola privedená ani len voda, nemá kanalizáciu, má pôvodné okná, dvere, niekde aj podlahy. Samozrejme to ale znamená, že je po toľkých rokoch v zlom stavebno-technickom stave. Väčšina priestorov je dlhodobo neobývaná. Strecha a komíny boli v havarijnom stave, objavila sa aj hniloba. Byty a pivnice boli zaplnené nábytkom a neporiadkom,“ priblížila Gažová.
Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022, ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. Následne založili spoločenstvo vlastníkov bytov, vypracovať si nechali architektonicko-historický výskum a postupne získavali stanoviská úradov a potrebné posudky. Vypracovať si nechali aj koncepciu obnovy budovy a projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu strechy, všetky kroky konzultujú s pamiatkarmi. V roku 2023 zrealizovali aj záchranné práce na krove a práce zamerané na riešenie problému so zatekaním.
„V tomto roku sa dočká celkovej obnovy strecha, ktorá bola v havarijnom stave. V súčasnosti je obnovený krov a pokračujeme položením krytiny. Ďalšou fázou bude vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu bytového domu. Potom budeme môcť prikročiť k prácam na obnove, zrejme po viacerých etapách,“ uviedla Gažová.
Obnovu bytového domu financuje založené susedské spoločenstvo z vlastných zdrojov, pomáhajú aj dary od združenia Čierne diery. Obnova strechy bude stáť približne 120.000 eur, cenu rekonštrukcie celého domu je nateraz ťažké odhadnúť. Na jej financovanie chcú v budúcnosti využiť úver, vlastné zdroje i verejné výzvy.
Budúca rekonštrukcia má historickému bytovému domu prinavrátiť jeho pôvodnú funkciu. „Mal by slúžiť na bývanie, krátkodobé aj dlhodobé s cenovo dostupným nájmom pre ľudí, ktorým to pomôže, alebo, naopak, ktorí svojou prácou pomáhajú regiónu,“ poznamenala Gažová.
V Nižnej Maši sa dodnes zachovali dva bytové domy postavené pre zamestnancov niekdajšieho železiarskeho podniku Andrássyovcov a Nádasdyovcov. Združenie Čierne diery spolu s partnermi pred niekoľkými rokmi odkúpilo byty v jednom z domov so zámerom pamiatku zrekonštruovať.
„Dom je takmer úplne v pôvodnom stave. Je to pre nás výhoda, lebo to znamená, že je autenticky zachovaný. Napríklad nikdy doň nebola privedená ani len voda, nemá kanalizáciu, má pôvodné okná, dvere, niekde aj podlahy. Samozrejme to ale znamená, že je po toľkých rokoch v zlom stavebno-technickom stave. Väčšina priestorov je dlhodobo neobývaná. Strecha a komíny boli v havarijnom stave, objavila sa aj hniloba. Byty a pivnice boli zaplnené nábytkom a neporiadkom,“ priblížila Gažová.
Na príprave obnovy domu združenie pracuje už od roku 2022, ako prvé bolo potrebné bytový dom majetkovo vysporiadať. Následne založili spoločenstvo vlastníkov bytov, vypracovať si nechali architektonicko-historický výskum a postupne získavali stanoviská úradov a potrebné posudky. Vypracovať si nechali aj koncepciu obnovy budovy a projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu strechy, všetky kroky konzultujú s pamiatkarmi. V roku 2023 zrealizovali aj záchranné práce na krove a práce zamerané na riešenie problému so zatekaním.
„V tomto roku sa dočká celkovej obnovy strecha, ktorá bola v havarijnom stave. V súčasnosti je obnovený krov a pokračujeme položením krytiny. Ďalšou fázou bude vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu bytového domu. Potom budeme môcť prikročiť k prácam na obnove, zrejme po viacerých etapách,“ uviedla Gažová.
Obnovu bytového domu financuje založené susedské spoločenstvo z vlastných zdrojov, pomáhajú aj dary od združenia Čierne diery. Obnova strechy bude stáť približne 120.000 eur, cenu rekonštrukcie celého domu je nateraz ťažké odhadnúť. Na jej financovanie chcú v budúcnosti využiť úver, vlastné zdroje i verejné výzvy.
Budúca rekonštrukcia má historickému bytovému domu prinavrátiť jeho pôvodnú funkciu. „Mal by slúžiť na bývanie, krátkodobé aj dlhodobé s cenovo dostupným nájmom pre ľudí, ktorým to pomôže, alebo, naopak, ktorí svojou prácou pomáhajú regiónu,“ poznamenala Gažová.