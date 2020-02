V Nižnej Myšli bude volebná miestnosť otvorená dlhšie

Košice 29. februára (TASR) – Do 22.15 h bude otvorená volebná miestnosť v obci Nižná Myšľa v okrese Košice - okolie. Pre TASR to uviedla podpredsedníčka okresnej volebnej komisie Anna Draxlerová. Dôvodom predĺženia hlasovania je, že jedna z členiek okrskovej volebnej komisie potrebovala zdravotnú pomoc a volebnú miestnosť museli na 15 minút zatvoriť. V obci je jeden volebný okrsok.



„Keď pani odpadla, prišla záchranka a nikto iný v miestnosti nemohol byť. Volebná miestnosť bude o ten čas otvorená dlhšie,“ povedala.



Podľa jej slov okrem incidentu v obci Janík, kde volič odmietol ostatné nepoužité lístky zahodiť do príslušnej schránky, prebiehajú voľby bez vážnych udalostí.



Draxlerová dodala, že jednotlivé okrskové komisie sa počas sobotňajších parlamentných volieb najčastejšie pýtali to, ako majú postupovať v prípade, keď majú plné schránky na nepoužité volebné lístky. „Myslím, že je to pre vysokú účasť, veľmi rýchlo sa plnia,“ uviedla.



Za pokojný označil priebeh volieb v Košiciach predseda tejto okresnej volebnej komisie Vojtech Vank. „Nestretli sme sa s neriešiteľnými problémami. Až na incident, kde bola v jednej volebnej miestnosti výtržnosť, ktorá je v štádiu šetrenia, nie je nič také, čo by narušilo priebeh volieb,“ povedal s tým, že najčastejšie dostávajú otázky technického charakteru.