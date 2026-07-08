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GRANÁT z druhej svetovej vojny: Našli ho v Nižnej Polianke
V prípade nálezu munície alebo iného podozrivého predmetu nálezu sa munície nedotýkajte, nemanipulujte a bezodkladne to oznámte na tiesňovej linke 158.
Autor TASR
Nižná Polianka 8. júla (TASR) - Počas výkopových prác v obci Nižná Polianka v okrese Bardejov bol v stredu nájdený delostrelecký granát kalibru 85 milimetrov z obdobia druhej svetovej vojny. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Miesto nálezu bolo bezodkladne zabezpečené hliadkou obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove, ktorá na mieste zotrvala až do príchodu pyrotechnika z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. „Pyrotechnik nebezpečnú muníciu bezpečne prevzal a zabezpečil jej ďalšiu odbornú manipuláciu,“ uvádza polícia.
Zároveň verejnosti pripomína, aby sa v prípade nálezu munície alebo iného podozrivého predmetu nálezu nedotýkala, nemanipulovala s ním a bezodkladne ho oznámila na tiesňovej linke 158.
Miesto nálezu bolo bezodkladne zabezpečené hliadkou obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove, ktorá na mieste zotrvala až do príchodu pyrotechnika z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. „Pyrotechnik nebezpečnú muníciu bezpečne prevzal a zabezpečil jej ďalšiu odbornú manipuláciu,“ uvádza polícia.
Zároveň verejnosti pripomína, aby sa v prípade nálezu munície alebo iného podozrivého predmetu nálezu nedotýkala, nemanipulovala s ním a bezodkladne ho oznámila na tiesňovej linke 158.