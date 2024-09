V Nižnej Polianke otvorili panteón osobností prvej svetovej vojny

Nižná Polianka 28. septembra (TASR) - Panteón osobností prvej svetovej vojny v piatok (27. 9.) slávnostne otvorili v Nižnej Polianke v okrese Bardejov. Ako pre TASR povedal starosta obce Ján Cundra, jeho súčasťou je zatiaľ 12 tabúľ venovaných najvýznamnejším ľuďom, ktorí sa zúčastnili na bojoch pri Nižnej Polianke a v širšom okolí. Postupne by tu mali pribudnúť ďalšie tabule s menami.



Ide o betónovú stavbu vysokú 2,7 metra s dĺžkou dokopy 35 metrov. "Má dve strelne, čo má evokovať vojnový zákop z daného obdobia. Ak sa postavíte do panteónu, tak jediný výhľad je na horu Kaštielik, kde boje reálne prebiehali," uviedol.



Na tabuliach sú mená generálov, ale aj spisovateľov, novinárov či architektov. Jedna z nich je venovaná neznámemu vojakovi. Tabule sú špeciálne upravené, aby pripomínali hrdzu, čo má evokovať využívanie nových technológií počas prvej svetovej vojny a začiatok novej éry.



Vybudovanie panteónu bolo jednou z aktivít v rámci cezhraničného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. Vznikol v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy.



Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na sociálnej sieti, otvorený bol priestor, ktorý bude slúžiť ako pamätník nielen pre hrdinov prvej svetovej vojny, ale aj ako symbol vďačnosti a úcty voči tým, ktorí obetovali svoje životy za lepší svet.



"Som hrdý na to, že naše ministerstvo mohlo vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom, s ktorým máme v tomto spoločnú históriu, prispieť k vybudovaniu tohto pamätníka a tiež k obnove ďalších vojnových cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny. Táto smutná doba tak má svoje dôstojné pripomenutie," skonštatoval minister Richard Raši (Hlas-SD).