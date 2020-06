V Nižnom Čaji v okrese Košice-okolie vyhlásili tretí stupeň povodňovej

Košice 29. júna (TASR) – Tretí stupeň povodňovej aktivity v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásila obec Nižný Čaj v okrese Košice-okolie. Hasiči pre búrku a silný vietor dnes evidovali dvanásť výjazdov. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že väčšinou zasahovali pre popadané stromy a konáre.



Silný nárazový vietor v Nižnom Čaji strhol strechu jedného z rodinných domov. „Bolo to náhle, trvalo to asi len desať minút, strechu strhlo aj na jednej hospodárskej budove. Popadali stromy, jeden aj na auto. Počasie je už umiernenejšie, už neprší,“ povedala pre TASR starostka obce Monika Obšitošová s tým, že k ujme na zdraví nedošlo.



Najviac výjazdov absolvovali hasiči medzi 14:00 h a 17:00. „Najčastejšie sme zasahovali v okolí Košíc,“ povedal operačný dôstojník s tým, že išlo napríklad o katastre obcí Skároš, Nováčany, Bohdanovce či Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica. Okrem toho zaevidovali aj vyliatie sa potoka na cestu v Buzici, zásah hasičov podľa jeho slov nebol potrebný.