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V Nižnom Hrabovci po požiari domu vyhlásili mimoriadnu situáciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Podľa starostu obec rodine poskytla dočasné ubytovanie, stravu aj lôžka.

Autor TASR
Nižný Hrabovec 4. júna (TASR) - Obec Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou vyhlásila mimoriadnu situáciu po požiari rodinného domu, ku ktorému došlo v stredu (3. 6.) vo večerných hodinách. Bez ubytovania zostalo päť ľudí, ktorým samospráva zabezpečila náhradné priestory. TASR to potvrdil starosta Alojz Jonek.

Na mieste zasahovali záchranné zložky. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pri požiari sa nikto nezranil a škoda na majetku bola vyčíslená na asi 25.000 eur. „Podľa zisťovateľa príčin požiaru bola príčinou neodborná manipulácia s otvoreným ohňom,“ doplnila hovorkyňa.

Podľa starostu obec rodine poskytla dočasné ubytovanie, stravu aj lôžka. „Zabezpečili sme im náhradné priestory, postele aj stravu. Čakáme ešte na statika, ktorý posúdi stav poškodeného domu,“ priblížil Jonek.
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