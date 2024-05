VIDEO: V Nižnom Hrušove súťažia v sobotu v kosení ručnou kosou

Nižný Hrušov 11. mája (TASR) - Súťaž v kosení ručnou kosou s názvom Zemplínska ostrá kosa sa koná v sobotu v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. Ide o 13. ročník súťaže a jej cieľom je zachovanie tradície ručného kosenia.



"Záujem je trošku slabší, hlavne u tých mladých, ale robíme to práve preto, aby sme ich znovu stiahli k ručnému koseniu a tradíciu, ktorú naši otcovia pamätajú a zažili, udržiavali ďalej a darí sa to. Teraz máme dvoch mladých koscov do 16 rokov, čo je úplne super a aj v kategórii do 60 rokov máme mladých koscov, ktorí majú okolo 20 rokov, takže je to momentálne veľmi dobrý trend," povedal organizátor súťaže a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.



Ako pokračoval, majú 25 súťažiacich, čo je priemerné číslo. "Čo ma teší, je, že sú tam aj ženy, takže bude kosiť opäť aj to nežné pohlavie a súťaž bude o to zaujímavejšia a bohatšia," skonštatoval Fenčák a doplnil, v čom je rozdiel medzi ručným kosením a kosením motorovou kosačkou.







"Tí skôr narodení si pamätajú, že tá tráva vonia. Je to v podstate seno, ktoré sa potom usuší a tá atmosféra okolo toho je úplne iná než pri tej motorovej kosačke. Tam možno nepočujete zvoniť mobil, ale neužijete si to tak, ako v prírode s ručnou kosou. Počujete spev vtákov, vidíte celú prírodu a v podstate máte okolo seba ticho, to je to čarovné na tom ručnom kosení," priblížil Fenčák.



Príprava areálu na kosenie im trvala jeden deň, príprave trávy sa venujú od skorej jari. "Musíme prihnojiť, a potom vykosiť uličky medzi políčkami, aby kosci mali kde kosiť. Je to pár hodín v týždni, dá sa to zvládnuť. Ak to porovnám s piatym, šiestym ročníkom, tak vtedy príprava trvala dva týždne. Dnes je tráva taká, akurát. Má zhruba 45 centimetrov, nie je príliš hustá, takže kosci sú spokojní a mali by dosahovať aj veľmi dobré časy," vysvetlil Fenčák.



Súčasťou programu je i ukážka leteckej techniky, konkrétne trojmetrového dronu, techniky poľnohospodárskeho družstva, hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru Nižný Hrušov, obecnej techniky a kultúrny program.