V Nižnom Nemeckom horelo: Hasiči zachránili psíka

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Hasiči požiar zlikvidovali, rozoberali strešnú konštrukciu, vyniesli tri propán-butánové fľaše na voľné priestranstvo.

Autor TASR
Nižné Nemecké 6. novembra (TASR) - V stredu (5. 11.) večer zasahovali hasiči pri požiari rodinného domu v obci Nižné Nemecké v okrese Sobrance. Oheň spôsobil predbežnú škodu vo výške približne 40.000 eur. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, po ich príchode bola strecha nad prístavbou aj domom celá v plameňoch.

Hasiči požiar zlikvidovali, rozoberali strešnú konštrukciu, vyniesli tri propán-butánové fľaše na voľné priestranstvo. „Vyhľadávali osoby v dome, pomocou termokamery zisťovali skryté ohniská a zachránili psíka, ktorého následne odovzdali majiteľom,“ uviedli hasiči.

Príčinou požiaru bolo zapálenie plynu unikajúceho z poškodenej propán-butánovej nádoby od ohniska v spotrebiči na tuhé palivo. Pri požiari nedošlo k zraneniu ani úmrtiu osôb.

