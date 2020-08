V Nižných Repašoch odhalili tabuľu A. Miroššayovi, ktorý pomáhal Židom

Nižné Repaše 3. augusta (TASR) – Pamätnú tabuľu kňazovi Alexejovi Miroššayovi odhalil gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom v nedeľu (2. 8.) na Gréckokatolíckom chráme sv. Anny v obci Nižné Repaše v okrese Levoča. Kňaz Alexej Miroššay, ktorý tam v rokoch 1940 až 1950 pôsobil, pomáhal Židom a neskôr bol prenasledovaný komunistami.



"Otca Alexeja som mal možnosť lepšie spoznať pri spoločných rozhovoroch. To, čo hovoril, aj žil. Za svoju vieru a vernosť cirkvi bol ochotný odísť do vyhnanstva, prejsť cez ťažké vyšetrovania a ujať sa manuálnej práce v tehelni," spomínal na jeho pôsobenie arcibiskup Babjak vo svojom príhovore.



Miroššay bol gréckokatolícky kňaz, ktorého v Repašoch zastihla druhá svetová vojna. Počas nej pomáhal ukrývať židovské rodiny. Za jeho účasť na odboji ho ocenil aj prezident Československa. Neskôr ho komunistický režim po takzvanej Akcii P alebo Prešovskom sobore, keď bola gréckokatolícka cirkev zrušená, prenasledoval, väznil a s celou rodinou napokon vyhnal do obce Arnoltice v česko-nemeckom pohraničí.



Podľa slov niekdajšieho miništranta Jána Jakuboviča mal Miroššay pozitívny vplyv na obec ako celok. Vďaka nemu a vtedajším učiteľom niekoľko študentov porušilo tradíciu ostať pracovať na poli a odišli študovať na vyššie školy. Spoluprácu s vtedajším komunistickým režimom nikdy nepodpísal. Po obnovení cirkvi v roku 1968 sa na krátku chvíľu vrátil do Nižných Repáš a neskôr pôsobil v obci Brezina v okrese Trebišov. Zomrel v Košiciach v roku 2000.



"Celá naša rodina cíti veľkú hrdosť. Hrdosť človeka, na ktorého s takou láskou spomíname, ktorý aj napriek nepriaznivej situácii ostal neoblomný vo svojej viere, názoroch a hodnotách," dodal Miroššayov vnuk Pavol, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným.



Spomienkové podujatie pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska v rámci cyklu Spiš Františka Javorského.