Novohradské múzeum a galéria pozýva na podujatie

Lučenec 25. septembra (TASR) - V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) bude Svetový deň cestovného ruchu patriť sklárskej tradícii na území Novohradu. V priestoroch múzea pripravili pre návštevníkov v stredu (27. 9.) podujatie Po krehkých stopách Novohradu, ktorého súčasťou bude pop-up výstava, predstavenie brožúry o novohradských sklárňach i viacero sprievodných aktivít. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Podujatia pripravené pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu organizuje NMG v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. V uplynulých rokoch boli zamerané na výtvarné umenie či duchovnú kultúru v podobe poverových bytostí, aktuálny ročník bude venovaný bohatej histórii sklárstva na území Novohradu.



"Vo vybraných obciach so sklárskou históriou boli v priebehu septembra umiestnené informačno-propagačné tabule, ktoré stručne približujú históriu danej sklárne a fotografie jej populárnych výrobkov. Na každom z týchto bodov bude uvedené jedno heslo, kto si tieto heslá zapamätá a povie ich počas trvania svetového dňa cestovného ruchu pri vstupe do múzea, získa darček," priblížilo múzeum.



Súčasťou stredajšieho podujatia v NMG bude pop-up výstava Zlatá Zuzana a Novohradské sklárstvo či prezentácia brožúry o sklárňach v regióne. Pripravené sú aj hry pre rodiny s deťmi či tvorivé dielne zamerané na maľovanie a gravírovanie skla. Vstup do múzea bude počas podujatia pre verejnosť zľavnený o polovicu.