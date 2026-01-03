< sekcia Regióny
HORELA NEMOCNICA: Išlo o opustenú budovu v Trnave, nikto sa nezranil
Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť neznámej osoby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 3. januára (TASR) - V piatok (2. 1.) večer zasahovali hasiči pri požiari nepoužívanej a opustenej prízemnej budovy na okraji areálu Fakultnej nemocnice (FN) Trnava. Požiar sa podarilo lokalizovať a zabrániť jeho rozšíreniu na okolité objekty. Nedošlo k zraneniu osôb ani k potrebe evakuácie pacientov nemocnice. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Objekt bol v čase príchodu hasičov kompletne zachvátený plameňmi. Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Trnave. Do zásahu bolo zapojených celkovo sedem príslušníkov,“ priblížil HaZZ. Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť neznámej osoby. „Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ doplnili hasiči.
„Objekt bol v čase príchodu hasičov kompletne zachvátený plameňmi. Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Trnave. Do zásahu bolo zapojených celkovo sedem príslušníkov,“ priblížil HaZZ. Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť neznámej osoby. „Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ doplnili hasiči.