V noci na niekoľko hodín uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3

Žilina 7. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odstaví v noci zo soboty na nedeľu (8. 12.) počas niekoľkých hodín diaľničný tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 v úseku Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Dôvodom sú práce v tuneli. Informovala o tom NDS na sociálnej sieti.



V sobotu od 22.00 h do nedele do 2.00 h bude uzavretá pravá tunelová rúra v smere z Bratislavy do Čadce. Obchádzková trasa od Strážova povedie po ceste I/61 cez mesto Žilina.



V nedeľu od 1.00 do 5.00 h bude uzavretá ľavá tunelová rúra v smere z Čadce do Bratislavy. Obchádzková trasa od Brodna povedie po ceste I/11 cez mesto Žilina.



"V sobotu po 22.00 h bude uzavretý na nevyhnutnú dobu aj tunel Horelica - maximálne na pol hodinu. Dôvodom je čistenie kamerového systému," informuje NDS.