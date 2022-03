ZISŤOVALI, ČI MAJÚ PENIAZE:Trnavčanom volali falošní policajti a lekár

Trnava 31. marca (TASR) - Trnavská polícia prijala v noci na štvrtok na linke 158 hovory od piatich Trnavčanov, ktorým volali falošní policajti. Upozorňovali ich na to, že ich ide niekto vykradnúť, a zisťovali, či majú doma peniaze. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Muži sa v telefóne predstavili ako nadpráporčík Pavelka a policajt Kolár a Trnavčanom dávali inštrukcie, ako sa majú správať v ochrane pred zlodejmi, že majú zhasnúť svetlo a že si majú dať pozor, lebo hovory majú byť odpočúvané. "Prvý telefonát sme prijali o 22.33 h od staršej pani, ktorú takýto telefonát veľmi vyľakal. Policajti preto fyzicky okolie jej domu preverili. Chválime ľudí, že aj napriek situácii nespanikárili a podvodníkom nenaleteli," uviedla hovorkyňa.



Ako doplnila, pred polnocou prijal z utajeného čísla hovor aj ďalší Trnavčan. "Muž, ktorý mu volal, sa ozval ako doktor Novák, hovoril, že jeho syn mal nehodu. Mužovi sa to nezdalo a podvodníkovi povedal, že mu neverí. Ten sa mu mal v telefóne začať vyhrážať, že ho zabije," opísala Linkešová.



Polícia všetky nahlásené hovory prijala a prípady si prevzali policajní kriminalisti z Trnavy. "Na stotožnení osôb pracujeme. Nie je vylúčené, že podvodníci cez noc kontaktovali aj ďalších obyvateľov Trnavy, a je pravdepodobné, že sa podobným spôsobom budú snažiť zmanipulovať aj ďalšie osoby. Upozorňujeme preto najmä starších ľudí, aby cudzie telefónne čísla, ktoré nemajú uložené v kontaktoch, nedvíhali a pokiaľ hovor prijmú, aby pri podozrení na podvodníkov, hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, peniazoch ani ďalšie citlivé údaje, ktoré by podvodníci mohli využiť v rozhovore v prospech seba," upozornila hovorkyňa.