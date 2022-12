V nocľahárni pripravili pre ľudí bez domova tradičný Dračí dych

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – V nocľahárni Večierka v Banskej Bystrici navarili pre ľudí bez domova tradičnú kapustnicu s názvom Dračí dych, ktorú už takmer tri desaťročia pripravuje vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici Karol Langstein. Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý zariadenie prevádzkuje, odovzdá ľuďom bez strechy nad hlavou i užitočné vianočné darčeky.



"Darčeky sa skladajú hlavne z potravín, dostanú však aj mikiny, šály či rukavice," priblížila za SČK Zuzana Stanová. Ako dodala, ľudia bez domova si budú môcť počas Štedrého dňa pochutiť okrem kapustnice aj na šaláte a rezňoch, ktoré pre nich pripravili dobrovoľníci. Odovzdať darčeky a navštíviť ľudí bez domova prišiel do nocľahárne i primátor mesta Ján Nosko. "Ľudia, ktorí nemajú toľko šťastia ako iní v živote, si zaslúžia pozornosť nielen dnes, ale počas celého roka," skonštatoval primátor.



Vianočnú kapustnicu s názvom Dračí dych pre ľudí bez domova pripravil už 28-krát Langstein. "Je to klasická vianočná kapustnica, ktorá je zložená zo sviežeho mäsa, údeného mäsa, klobásy, hríbov a, samozrejme, kapusty. Je tam aj tajná ingrediencia, ktorá jej dáva podstatu dračieho dychu," priblížil Langstein. Ako dodal, na Štedrý deň navarili 70 litrov kapustnice. Polievku, ktorú v sobotu nerozdajú, zamrazia a slúžiť bude až do nového roka.



Nocľaháreň Večierka ponúka prístrešie pre 20 ľudí bez domova. Počas Vianoc je otvorená nepretržite a klienti tam môžu bez poplatku zostať až do utorka (27. 12.). Samospráva na území Banskej Bystrice eviduje približne 300 ľudí bez domova, približne 200 až 250 z nich využíva pobytové služby nocľahárne či útulkov na území mesta.