V Nocľahárni sv. Vincenta de Paul bude podujatie Doma dobre

Bratislava 8. decembra (TASR) - V Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave sa v nedeľu popoludní opäť koná charitatívne podujatie Doma dobre. Organizuje ho festival Pohoda a nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova. Pripravené sú benefičné koncerty, workshop, diskusia, program pre deti či vianočná kapustnica.



"Cieľom podujatia je pomôcť ľuďom, ktorí prišli o svoj domov, šíriť osvetu a upozorniť spoločnosť na skutočné problémy ľudí bez domova, pre ktorých je zima kritickým obdobím," približujú organizátori.



Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu diel Želania od klientov útulku sv. Vincenta, chýbať nebudú ani videoprojekcie, diskusia či workshop. V rámci programu pre najmenších je pripravená divadelná inscenácia v podaní kočovného divadla či detský kútik. Variť sa bude tiež vianočná kapustnica, ktorá bude pre klientov zariadenia zadarmo a návštevníci si ju budú môcť zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Tí môžu pomôcť napríklad aj tým, že prinesú teplé oblečenie, uteráky či deky, trvanlivé potraviny alebo funkčné mobilné telefóny aj s nabíjačkou, ktoré pomôžu ľuďom bez domova zaradiť sa na pracovnom trhu. Ľudia sa tiež môžu zapojiť do výzvy Adoptuj si posteľ.



Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytla v roku 2023 80.775 strávených nocí v bezpečí, 161.222 porcií jedál či 3100 základných ošetrení. To všetko pre 1850 ľudí v núdzi, ktorí sa obrátili na sociálne služby organizácie. Za 18 rokov svojej činnosti poskytla organizácia viac ako milión nocľahov a jedál.



Medzi služby, ktoré organizácia poskytuje, patria nocľah, strava, hygiena, ošatenie, základné ošetrenie, sociálne poradenstvo či podpora pri hľadaní bývania a integrácii. Jej tím pôsobí naprieč celou Bratislavou, od nocľahárne na periférii mesta, cez útulky pre chorých, ošetrovňu a denné centrum osobnej hygieny až po terénnu prácu v mestských častiach Lamač, Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves. Klientov, ľudí bez domova, zapájajú do komunitného organizovania, ktoré je dôležitým pilierom pri integrácii a pomoci v mnohých dôležitých oblastiach ich života.