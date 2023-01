V nočných baroch na Záhorí nepoužívali registračné pokladnice

Trnava 30. januára (TASR) - Porušenia predpisov v dvoch nočných kluboch na Záhorí zistili príslušníci Finančnej správy (FS) Colného úradu Trnava počas piatkovej (27. 1.) kontroly. Predávajúci ani v jednom prípade nepoužili na evidenciu tržby elektronickú registračnú pokladnicu. Majiteľom prevádzok hrozí pokuta do 3300 eur, informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.



Súčinnostná nočná akcia s okresným riaditeľstvom polície v Skalici, mestskými políciami Skalica a Holíč bola zameraná na kontrolu nočných podnikov v oboch mestách. "Príslušníci FS zamerali svoju kontrolu na vydávanie bločkov z pokladnice a kontrolu dodržiavania zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov," uviedla hovorkyňa.



Hliadka senických ozbrojených príslušníkov FS podľa Zlochovej zistila v každom z dvoch kontrolovaných podnikov porušenie dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. "Ani v jednom z kontrolovaných podnikov nebol hliadke vydaný pokladničný doklad za zakúpený kontrolný nákup. Keďže ide v prípade oboch podnikov o prvé takéto porušenie, majiteľom hrozí pokuta od 330 eur. V prípade, ak by majitelia opakovane porušili zákon o používaní pokladnice e-kasa klient, CÚ uloží pokutu od 660 do 6600 eur," uviedla.



Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia, pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú ozbrojení príslušníci finančnej správy CÚ Trnava naďalej pokračovať v kontrolách nočných podnikov. Občania majú možnosť oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.